Kayseri erciyes yolunda kar güzelliği
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Kayseri erciyes yolunda kar güzelliği

Erciyes yolunda kar güzelliğiKAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes yolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

21.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:38
Kayseri erciyes yolunda kar güzelliği

yolunda kar güzelliği

'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes yolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde 'de yağmaya başlayan kar yağışı, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes'te de etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Erciyes yolunda ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: DHA

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: Kayseri erciyes yolunda kar güzelliği
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