: Kayseri erciyes yolunda kar güzelliği

21.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:38

Erciyes yolunda kar güzelliği

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes yolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde Kayseri'de yağmaya başlayan kar yağışı, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes'te de etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Erciyes yolunda ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: DHA

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