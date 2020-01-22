: Kayseri erciyes'te sömestir yoğunluğu sürüyor

22.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:38

Erciyes'te sömestir yoğunluğu sürüyor

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestir tatili nedeniyle oluşan yoğunluk sürüyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Otel rezervasyonlarında bazıları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bazılarında doluluk oranı yüzde 90 bandında" dedi.

2019- 2020 eğitim öğretim yılı sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte aileler, çocuklarıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti. Türkiye'nin dört bir yanından tatilcilerin geldiği Erciyes'teki bazı otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Bölgede tatilci yoğunluğunun halen devam ettiği görüldü.

'ERCİYES'İ TERCİH EDİYORLAR'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını kaydederek, "Bu yoğunluk içerisinde sömestir, bütün kış merkezleri için en yoğun tatil dönemleridir. Okullar tatil olduğunda özellikle dağ ve kışı seven misafirlerimiz yoğun olarak Erciyes'i tercih ediyorlar. Bunun için de normalin üzerinde daha fazla tedbir almamız gerekiyor. Otellerimiz de aylar öncesinden bu hazırlığı yaptılar. Otel rezervasyonlarında bazıları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bazılarında doluluk oranı yüzde 90 bandında. Birkaç gün içerisinde onlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacaktır. Hem dağ otellerimiz, hem şehir merkezindeki otellerimiz sömestir döneminde şehrimize gelen ziyaretçilerden memnunlar" dedi. Cıngı, özellikle hafta sonu tatilci sayısının daha fazla olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

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