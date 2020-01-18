Kayseri erciyes'te sömestir yoğunluğu
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Kayseri erciyes'te sömestir yoğunluğu

Erciyes'te sömestir yoğunluğuTÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk arttı.

18.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:59
Kayseri erciyes'te sömestir yoğunluğu

'te sömestir yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'deki Erciyes 'nde, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk arttı.

Kayseri'de 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'de sömestir yoğunluğu yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanında tatilciler, sömestir tatili için Erciyes'i tercih etti. 1200 yatak kapasiteli Erciyes'te otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Kimi tatilciler de çocuklarıyla pistlerde kızakla kayarak büyük heyecan yaşadı.

Kaynak: DHA

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: Kayseri erciyes'te sömestir yoğunluğu
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