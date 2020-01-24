: Kayseri erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi

24.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:11

Erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi

ERCİYES Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboard eğitimi veren Veysel Değirmenci (62) 3 yaşından 80 yaşına kadar herkesin kayak yapmayı öğrenebileceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimleri veriliyor. 2200 rakımlı kayak merkezinde sömestir nedeniyle de yoğunlık yaşanıyor. Kayak öğrenmenin zor olmadığını belirten kayak eğitmeni Veysel Değirmenci, "Erciyes'e gelerek kayak eğitimi alacaklar kişilerin belgeli kayak antrenörlerinden eğitim alabilirler. Kayak ve snowboard kolay bir spordur. Önyargısız bakmalarını istiyoruz. Teknik eğitim ve öğretim olarak önce düz alanlarda daha sonra eğimi fazlalaştırarak eğitim veriyoruz. Kayak öğrenmek çok kolaydır. Süreç olarak 1.5-2 saat içerisinde insanlar kayak üzerinde nasıl gideceklerini ve duracaklarını öğreniyorlar. 3 yaşından 80 yaşına kadar herkes kayak öğrenebilir. Öncelikle ayak şekillerini nasıl yapacaklarını gösteriyoruz. Kayak yüksek rakımda yapıldığı için sağlık olarak faydası da var" şeklinde konuştu.

Kayak yapmanın sağlık açısından faydalı olduğunu kaydeden Değirmenci, "Kayak gibi sporlar yüksek yerlerde yapıldığı için insan vücuduna faydası var. Hücreler yenileniyor, mutluluk hormonu artıyor ve alyuvarlar yenileniyor. Kayak severleri doktorsuz ve reçetesiz yaşamaları için Erciyes Kayak Merkezi'ne davet ediyoruz. Erciyes turizm alanında da çok gelişti. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA

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