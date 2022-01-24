Kayseri-Erciyes kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes kara yolu trafiğe açıldı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes kara yolu trafiğe açıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayseri-Erciyes-Develi yolunun tüm araçların geçişine açıldığı bildirildi.
Yol, 22 Ocak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.
Kayakseverler, hafta sonu hava koşullarının elvermemesi nedeniyle pistlerden uzak kalmıştı.
AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri