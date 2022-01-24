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Kayseri-Erciyes kara yolu ulaşıma açıldı

Kayseri-Erciyes kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes kara yolu trafiğe açıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes kara yolu trafiğe açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayseri-Erciyes-Develi yolunun tüm araçların geçişine açıldığı bildirildi.

Yol, 22 Ocak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.

Kayakseverler, hafta sonu hava koşullarının elvermemesi nedeniyle pistlerden uzak kalmıştı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Erciyes, Kayseri, Medya, kar, Güncel, Haber

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