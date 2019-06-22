Kayseri Engelli STK'ları Platformu Oluşturuldu
Kayseri'de engelliler adına faaliyet sürdüren tüm dernekleri kapsayacak olan Kayseri Engelli STK'ları Platformu oluşturuldu.
Kayseri'de engelliler adına faaliyet sürdüren tüm dernekleri kapsayacak olan Kayseri Engelli STK'ları Platformu oluşturuldu.
Kayseri'de Engelliler adına aktif faaliyet sürdüren tüm dernekleri kapsayacak nitelikte, engelliler için hayat standartlarının yükseltilmesi ile mevcut veya oluşabilecek sorunların çözümlerine yönelik ilgili kurumlarla ortak hareket edilmesi amacıyla Kayseri Engelli STK'ları Platformu oluşturuldu.
Kayseri Engelli STK'ları Platformunun ilk toplantısı bugün gerçekleşti ve platformun yürütülmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi., - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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