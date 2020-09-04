KAYSERİ Emre'nin otel odasında tavana asılı cesedi bulundu
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KAYSERİ Emre'nin otel odasında tavana asılı cesedi bulundu

Emre'nin otel odasında tavana asılı cesedi bulunduKAYSERİ'de Emre E.'nin (22), kaldığı otel odasında, tavana iple asılı cansız bedeni bulundu.

04.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:25

Emre'nin otel odasında tavana asılı cesedi bulundu

KAYSERİ'de Emre E.'nin (22), kaldığı otel odasında, tavana iple asılı cansız bedeni bulundu. Merkez Kocasinan ilçesindeki otele 2 gün önce giriş yapan Emre E.'nin uzun süre dışarı çıkmaması üzerine çalışanlar, şüphelendi. Odaya giren otel çalışanları, Emre E.'yi tavana iple asılı buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Emre E.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ Emre'nin otel odasında tavana asılı cesedi bulundu

Kaynak: DHA

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