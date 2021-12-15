Kayseri Emniyetspor Kulübü, tekvando şampiyonasından 9 madalya ile döndü - Haberler
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Kayseri Emniyetspor Kulübü, tekvando şampiyonasından 9 madalya ile döndü

Kayseri Emniyetspor Kulübü, tekvando şampiyonasından 9 madalya ile döndü
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Emniyetspor Kulübü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında Karaman'da düzenlenen Çevre İller Tekvando Şampiyonası'ndan 9 madalyayla döndü.

KARAMAN (AA) - Kayseri Emniyetspor Kulübü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında Karaman'da düzenlenen Çevre İller Tekvando Şampiyonası'ndan 9 madalyayla döndü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 10-12 Aralık tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Çevre İller Tekvando Şampiyonası'na Kayseri Emniyetspor Kulübü olarak 11 sporcu ve 2 antrenör ile katılım sağlandı.

Minikler kategorisinde 2 sporcu altın madalya, 4 sporcu gümüş madalya, bir sporcu da bronz madalya, yıldızlar kategorisinde ise bir sporcu altın madalya, bir sporcu da bronz madalya kazandı.

Kayseri kulübü toplam 9 madalya ile kadınlar ve genel klasmanda müsabakaları birinci tamamladı.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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