Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri
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Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri

17.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:43
Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri

Kayseri'de son bir ayda meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 644 şüpheliden 239'u tutuklandı.

Kayseri'de son bir ayda meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 644 şüpheliden 239'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp, Ahlak, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Cinayet, Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Aranan Şahıslar büro amirliklerince gözaltına alınan 644 kişiden 239'u tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 81 kişiden 68'i bulundu, 13 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 249 olayda yasal işlem yapılan 380 kişiden 28'i tutuklanırken uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması olan 25 kişiden 15'i de cezaevine gönderildi.

Kent genelinde geçen ay kontrol edilen 88 bin 171 araçtan 20 bin 312'sine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışmalarde 4 aileye, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan, 15 kişiye ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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