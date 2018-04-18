Kayseri Emniyetine Üçüncülük Ödülü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, "Yılın En İyi Toplum Destekli Polislik Uygulamaları" seçiminde üçüncü oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulu tarafından hizmetleri merkezi düzeyde takip etmek, sorunların çözümünü sağlamak, yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve hizmeti geliştirmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerinin yaptığı sosyal sorumluluk projeleri değerlendirmeye alındı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde "Yılın En İyi Toplum Destekli Polislik Uygulamaları" kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü birinci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ikinci, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ise üçüncü olarak ödüllendirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, "Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, Trafikte Eğitimli Çocuklar, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Sıcak Yuvam, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Herkesin Bir İşi Olsun, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Hayalimdeki Gelinliğimi Dikiyorum ve Bir Kalbe Dokunuş" projeleri ile "Her Şey Bir Umutla Başlar" projesinde yer alan 14 alt faaliyet ile değerlendirildi.

Bu kapsamda geçen yıl birincilikle ödüllendirilen Kayseri Emniyeti, bu yıl ise üçüncülükteki yerini aldı.

Projeler kapsamında emniyet personelince kent genelinde 73 bin 21 ziyaret ve bilgilendirici toplantı gerçekleştirilerek 819 vatandaşa sosyal yardım desteği sağlandı, 153 bin 106 materyal dağıtıldı.

Ayrıca, 292 bin 370 kişiye ulaşıldı.