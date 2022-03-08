Kayseri Emniyeti kadınları unutmadı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de kadın polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara hediyeler vererek, Kadın Destek Programı'nı ( Kades ) tanıttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı. Burada kadınların gününü kutlayan ekipler, çeşitli hediyeler vererek, üzerinde KADES'in tanıtıldığı broşürleri de kadınlara verdi.

Ayrıca, ekiplerin yanında bulunan narkotik köpeği 'Jack'de sevimli tavırları ile herkesin ilgisini çekti. - KAYSERİ