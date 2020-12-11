Kayseri Emar Grup Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz Açıklaması
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Kayseri Emar Grup Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz Açıklaması

11.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:15
Kayseri Emar Grup Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz Açıklaması

Kayseri Emar Grup FK Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz, yeni sezonda şehirden destek beklediklerini söyledi.

Kayseri Emar Grup FK Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz, yeni sezonda şehirden destek beklediklerini söyledi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Haftanın beş günü hazırlıklarını yapan Sarı-Siyahlı takım yeni sezondan umutlu.

Kayseri şehrinden destek beklediklerinin altını çizen tecrübeli Teknik Direktör Ferhat Kurnaz, "2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bizler gibi birçok kulüp çalışmalarına başlamış durumda. Biz kulüp olarak, liglerin ne zaman başlayacağının belirsiz olduğu bir dönemde bile çalıştık ve boş durmadık. Bu gelinen noktada başkanımız Emre Arıkan ve yönetim kurulunun inanılmaz gayreti, isteği, arzusu hepimizi inanılmaz hırslandırıyor. Yeni sezon öncesi kadromuzu hedefler doğrultusunda 11 yeni, kaliteli ve karakterli takviye yaptık. Önümüzde hazırlanmamız için yaklaşık 2 aylık bir süre var. Tüm gelişebilecek senaryolara karşı da tedbirlerimizi ve planlarımızı yaparak hazırladık. Yeni bir takımız o nedenle zorlu süreçlerimiz olacak. O yüzden sabırlı olup takımımıza, bizlere destek bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 09:21:09. #1.15#
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