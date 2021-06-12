Kayseri Emar Grup'ta hedef 2'de 2 yapmak
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Kayseri Emar Grup'ta hedef 2'de 2 yapmak

Kayseri Emar Grup'ta hedef 2'de 2 yapmak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Emar Grup FK, ligin 2.haftasında yarın sahasında Çorum Çimentospor'u konuk edecek.

Kayseri Emar Grup FK, ligin 2.haftasında yarın sahasında Çorum Çimentospor'u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Emar Grup Futbol Kulübü yarın sahasında oynayacağı Çorum Çimentospor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Lige Kayseri derbisinde aldığı Talasgücü Belediyespor galibiyeti ile başlayan Sarı-Siyahlı ekip Çorum Çimento spor maçını da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Yarın Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Kayseri Emar Grup FK ile Çorum Çimentospor maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Arif Subaşı yönetecek. Subaşı'nın yardımcılıklarını Gökhan Apaydın ve Abdulkadir İleri yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Osman Köksaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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