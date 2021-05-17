Kayseri Emar Grup lige katılmak için dilekçe verdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) mücadele eden Kayseri ekibi EMAR Grup FK, lige katılım dilekçesini hazırladı ve lige katılım kararını aldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) mücadele eden Kayseri ekibi EMAR Grup FK, lige katılım dilekçesini hazırladı ve lige katılım kararını aldı.

Kurduğu kadro ile şampiyonluk hesapları yapan EMAR Grup FK, liglerin başlaması için kurulan platformda da öncülük etmiş ve Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerde yer almıştı. Lige katılım gerçekleşeceğini belirten EMAR Grup FK antrenörü Ferhat Kurnaz, "Hazırlıklarımıza başlıyoruz. Lige katılım sağlayacağız ve statüyü bekliyoruz. Bu sezon şampiyon olabilmek için yola çıktık" diye konuştu. Bölgesel Lig'de vereceği mücadelenin hazırlıklarına yarın kaldığı yerden başlayacak olan EMAR Grup FK, tam kapanma ve liglerin başlangıç tarihinin belirsizliği nedeniyle futbolcularına izin vermişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı