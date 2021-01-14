Kayseri EMAR Grup Futbol Kulübü, hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kayseri EMAR Grup Futbol Kulübü, sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Kayseri EMAR Grup Futbol Kulübü, son antrenmanını EMAR Grup Tesislerinde gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın kısmında çift kale maç yaptı. Sezon için hazırlıklara devam ettiklerini ve takımda morallerin yerinde olduğunu söyleyen teknik direktör Ferhat Kurnaz, "Yaklaşık 1.5 aydır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zorlu hava koşullarından dolayı antrenmanımızı tesislerimizdeki halı sahada gerçekleştirdik. Takımda moraller yüksek. Sakat oyuncumuz şu an için yok. Tam kadro çalışıyoruz. Sezon açılışını heyecanla bekliyoruz. Tek hedefimiz var, o da şampiyonluk" diye konuştu.

Takıma gerekirse takviye yapacaklarını ifade eden Kurnaz, "Gerekirse transfer yapmaktan kaçınmayacağız. Eksiklerimizi analiz ediyoruz. Başkanımız Emre Arıkan ile sürekli görüşüyoruz. Direktiflerimiz doğrultusunda transfer yapabiliriz. Biz Emar Grup FK olarak bu ligi ciddiye alıyoruz Takımımızı daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN