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Kayseri Emar Grup FK, teknik kadro belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK yeni sezon öncesi teknik ekip belli oldu.

Kayseri Emar Grup FK, teknik kadro belli oldu
22.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:06

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK yeni sezon öncesi teknik ekip belli oldu.

2020-2021 futbol sezonunda Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefleyen Kayseri Emar Grup FK yeni sezon hazırlıklarına ilerleyen günlerde start verecek. Yeni sezon öncesi takımı tecrübeli ve başarılı Teknik Direktör Ferhat Kurnaz'a emanet etti. Ferhat Kurnaz'ın yardımcılığını Nihat Koç yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mustafa Öztaş yapacak. Kayseri Emar Grup Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda Ferhat Kurnaz ile anlaşma sağlayan kulübümüz yardımcı antrenör olarak Nihat Koç ile anlaşma sağlamıştır.

A Takım seviyesinde hocamızın yanında yer alacak Nihat Koç hocamız aynı zamanda altyapı çalışmalarıyla da bizzat ilgilenerek kulübümüzü oyuncu yetiştirebilecek bir seviyeye getirecektir. Camiamıza ve hocamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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