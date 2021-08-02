Kayseri elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos Pazartesi Kayseri elektrik kesintisi! Kayseri'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
2 Ağustos Pazartesi günü Kayseri'nin çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Ağustos'ta Kayseri'nin hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Kayseri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Kayseri'ye elektrik ne zaman gelecek? Kayseri elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Kayseri elektrik ne zaman gelecek?
Kayseri elektrik ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ( KCETAŞ ) tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi günü Kayseri'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Kayseri'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kayseri'de hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Kayseri'ye elektrik ne zaman gelecek? Kayseri elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
KAYSERİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
Kayseri'de meydana gelen elektrik kesintileri ve bitiş tarihleri;
|Başlangıç
|Bitiş
|İlçe
|Türü
|Açıklama
|02.08.2021 08:00:00
|02.08.2021 10:00:00
|HACILAR
|YATIRIM ÇALIŞMALARI
|AKYAZI MAH. 5789. SOK., ERKAN SOK., BAĞLAR GEÇ. SOK., 5790. SOK. VE CİVARLARINDA
|02.08.2021 08:30:00
|02.08.2021 17:00:00
|MELİKGAZİ
|YATIRIM ÇALIŞMALARI
|OSMANLI MAH.VE CİVARLARINDA
|02.08.2021 08:30:00
|02.08.2021 17:00:00
|YAHYALI
|BAKIM ONARIM
|YEŞİLKÖY MAH. ÇAĞLALIK KÜMEEVLER VE CİVARLARINDA
|02.08.2021 09:00:00
|02.08.2021 17:00:00
|MELİKGAZİ
|BAKIM ONARIM
|GESİ MAH. ATİLLA SOK., ŞHT. İZZET BÖLÜKBAŞI CAD., DERE 2. SOK., AKTEPE 1. SOK. VE CİVARLARINDA
|02.08.2021 09:00:00
|02.08.2021 12:00:00
|TALAS
|BAKIM ONARIM
|YUKARI MAH.VE CİVARLARINDA