Kayseri elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos Pazartesi Kayseri elektrik kesintisi! Kayseri'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

2 Ağustos Pazartesi günü Kayseri'nin çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Ağustos'ta Kayseri'nin hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Kayseri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Kayseri'ye elektrik ne zaman gelecek? Kayseri elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Kayseri elektrik ne zaman gelecek?