Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın güven tazeledi

Kayseri Eczacılar Odası'nın 50. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Uğur Nuri Akın başkan seçildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen, Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ile Uğur Gençtürk'ün ve Özlem Köse'nin aday olduğu seçimde oy kullanma işlemleri sona erdi.

Seçim sonunda 452 oy alan mevcut başkan Akın yeniden Kayseri Eczacılar Odası başkanı seçildi.

Diğer adaylar Gençtürk 241 oy alırken, Köse ise 129 oy aldı.