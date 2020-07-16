KAYSERİ Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri'de üretildi Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri'de üretildiDÜNYA'nın en büyük Türk bayrağı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri'de üretildi.

Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri'de üretildi

DÜNYA'nın en büyük Türk bayrağı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri'de üretildi. 3 bin 37,5 metrekare büyüklükteki Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Kadir Has Stadyumunun çimlerine açıldı.

TMSF tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding, reklam filminde kullanmak için dünyanın en büyük bayrağını üretmeye karar verdi. 15 gün süren çalışmanın ardından 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda toplam 3 bin 37,5 metre büyüklüğünde, 418 kilo ağırlığında dünyanın en büyük Türk bayrağı üretildi. Ebat olarak dünyanın en büyük Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Kadir Has Stadyumuna getirildi. Burada 120 kişi tarafından stadın çimlerine dev bayrak açıldı. Türk bayrağı, Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri Valiliğine hediye edildi. Bayrak teslim törenine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şanlı bayrağımızla ilgili bir program yaptık. Bu programın bir özelliği de dünyanın en büyük Türk Bayrağı, Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding tarafından bir reklam filmi amacıyla yapıldı. Bize de bayrağı teslim etme teklifi gelince biz de şeref ve gururla kabul ettik. Bu bayrağı değişik etkinliklerde talep gelmesi durumunda değerlendirmek istiyoruz. Bir çok organizasyonlarda kullanma imkanımız var. Diğer sivil toplum kuruluşlarımızdan da bir talep gelirse biz bayrağımızı teslim etmeye hazırız" diye konuştu.

'SENEYE 7 BİN METREKARELİK BAYRAĞI AÇMAK İSTİYORUZ'

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ise, dünyanın en büyük Türk bayrağını üretmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "15 Temmuz bizim açımızdan çok önemli. Bizim holdingimiz 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile iltisaklı olduğu için el konulan şirketlerden birisi. Bağımsız Türk yargısı benim başında olduğum şirkete de kayyum atadı. 15 Temmuzdaki duygularımızı yansıtacak bir reklam filmi tasarladık. Yeni ismimiz olan Kayseri'nin en iyi markası olan Erciyes Dağına güzel büyük bir bayrak açmak istedik. Efekte yapabileceklerini söylediler. Ama biz bayrağın kendisini yapmak istedik. Sonrasında bayrağın en iyi korunacağı yer olan Valiliğimize teslim etmek istedik. Bu akşamda devir teslim töreni yaptık. Al bayrak hangi ebatta olursa olsun gerçekten çok nazlı, çok güzel. Allah ömür verir seneye burada olursak 7 bin metrekarelik bir bayrağı burada açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA