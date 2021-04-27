KAYSERİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 2 BİN 200 LİRA VE 100 EURO ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYSERİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 2 BİN 200 LİRA VE 100 EURO ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Ramazan ayında dilenirken yakalanan Ramazan T.'nin (48) üzerinden çıkan 2 bin 200 lira ve 100 euroya el konuldu.

KAYSERİ'de Ramazan ayında dilenirken yakalanan Ramazan T.'nin (48) üzerinden çıkan 2 bin 200 lira ve 100 euroya el konuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, Ramazan T. dilenirken yakalandı. Belediyeye götürülen Ramazan T.'nin üst aramasında 2 bin 200 lira, iç çamaşırında ise 100 Euro bulundu. Paraya el konulurken, Ramazan T.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.

'GÜNDE BİN LİRA TOPLUYOR'

Zabıta Amiri Ali Osman, dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün yaptığımız denetimlerde bir şahsı yakaladık. Bu şahısın üzerinden 2 bin liranın üzerinde para çıktı. Parayı topladıktan sonra altın ve döviz yapıyor. Her gün bu çevrede dolanarak bin lira topluyor. Vatandaşlarımız zekatını ve fitresini yardıma muhtaç insanlara versin" dedi.

KAYSERİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 2 BİN 200 LİRA VE 100 EURO ÇIKTI
KAYSERİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 2 BİN 200 LİRA VE 100 EURO ÇIKTI
KAYSERİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 2 BİN 200 LİRA VE 100 EURO ÇIKTI
KAYSERİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 2 BİN 200 LİRA VE 100 EURO ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
'Karımın çamaşırlarını gördün' kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAYSERİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 2 BİN 200 LİRA VE 100 EURO ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 22:23:07. #1.16#

title