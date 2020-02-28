Kayseri Devlet Tiyatrosunun açılışı ertelendi

28.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:18

Kayseri Devlet Tiyatrosunun açılışı, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olması dolayısıyla ertelendi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Devlet Tiyatrosunun açılışı dolayısıyla sahnelenecek "Leyla ile Mecnun" adlı oyun ileriki günlerde izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada, "28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde 'Leyla ile Mecnun' oyununun gösterimleri iptal edilerek, Kayseri Devlet Tiyatrosunun açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA