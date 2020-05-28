Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş tamamlandı, idari kadro onaylandı
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Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş tamamlandı, idari kadro onaylandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her yönüyle kültür sanat merkezi olması için önem verdiği Kayseri Devlet Tiyatrosu'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş tamamlandı, idari kadro onaylandı
28.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:44

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her yönüyle kültür sanat merkezi olması için önem verdiği Kayseri Devlet Tiyatrosu'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun kuruluşunun tamamlanarak idari kadronun onaylandığını, sanatçı ve teknik eleman kadrosuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, rutin belediye çalışmalarının yanı sıra Kayseri'yi ilgilendiren her konuya destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Kayseri'nin kültür sanat merkezi olması için çalışmalar yaptıklarını ve Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun da bu anlamda önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Bu anlayış içinde Devlet Tiyatroları bünyesinde Kayseri Devlet Tiyatrosu kurulması için çalışmalar başlattık. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle Kayseri Şehir Tiyatrosu Salonu'nu Kayseri Devlet Tiyatrosu kurulması için devrettik. Beş idari kadro onaylanarak müdürlük kuruldu. 20 sanatçı ve 15 teknik eleman kadrosunun verilmesini de Kültür ve Turizm Bakanımız imzaladı ve Maliye Bakanımıza gönderildi. Konuyu takip ediyoruz. İnşallah kadrolar onaylanınca sınav açılacak ve Kayseri'de bir hareketlilik yaşanacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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