Kayseri Devlet Hastanesi tarafından 620 fidan dikildi

17.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:09

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Devlet Hastanesi personeli, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da katıldığı etkinlikte 650 fidanı toprakla buluşturdu.



Erkilet Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ile sağlık personeli katıldı. Etkinlik öncesinde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, " Bu çevre hepimizin. Gösterilmesi gereken hassasiyeti hepimiz'in göstermesi lazım. Kurulması gereken gerek yeşil, gerekse çevreyle ilgili bütün farklı kademeler, hepimizin kurması gerek hassasiyet. Sadece belediyelere, sadece Kamu kurumlarına düşen bir hassasiyet değil. Bu noktada sizlerle beraber dikeceğimiz bu ağaç dikme etkinliği bu hassasiyetin bir parçası. Ama işin daha da güzel tarafı bugün burada yeni doğan çocuklarımız için, hem de hasta olan çocuklarımız için onların yakınları için bir nevi adlarına dikiliyor olması bu işin anlamlı tarafı. Ben yeni doğan çocuklarımıza sağlıklı sıhhatli bir hayat diliyorum. Şifa bekleyen çocuklarımıza, evlatlarımıza rabbim şifalar versin" dedi.



Çolakbayrakdar, "Belediye dediğimiz zaman kamunun her tarafında bize düşen görevler var. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri var. Sokak süpürülecekse belediye, yol yapılacaksa belediye, çevre düzenlenecekse belediye farklı farklı alanlarda hep belediye. Diğer taraftan imar çalışmaları belediye ama bizim üzerinde daha çok konuşmayı düşündüğümüz, daha fazlaca bu alanlarda bizim görev alanlarımız dediğimiz zaman başlıklar var. Bunlar dan bir tanesi çevre. Çevremizi korumak, çevremizi güzelleştirmek, bizden sonraki nesillere bugün bizim için emanet olarak kullandığımız bu çevreyi bizden sonraki nesillere devir aldığımız emaneti daha taçlandırılmış şekilde devredebilmek. Göreve başladığımız günden bugüne gelinceye kadar yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanı da yeşillendirme çalışması yapmışız, parklar yapmışız yaklaşık 5 yıllık süre içerisinde. İnşallah bunları katlayarak devam edeceğiz. Bugün burada kamunun farklı kurumları, farklı sosyal kesimlerin bir duyarlık göstererek bizde bu iş içerisinde olmayız dedikleri her yerde Kocasinan Belediyesi olarak biz varız. Nihayetinde bunlar şehrimizi için yapılan işler. Nihayetinde bu şehrin insanları için yapılan işler. Biz bu noktada insan hayatına değer katmak için, bu şehrin yaşantısına değer katmak için ne yapılması gerekiyor ise elimizden geldiğince bu emeği ortaya koymak üzere varız. Bu seneki hedefimiz yüz bin ağaç, beş yıl boyunca da, beş yüz bin ağaç Kocasinan'ın her tarafında ağaçlandırarak büyük ormanlar oluşturup. Ağaçlandırarak Kayseri'yi yeşil bir Kocasinan ve hep beraberce imar etmek için çaba içerisindeyiz. Bu aslında hepimizin görevi, hepimizin vazifesi. Bu etkinlikte fikir boyutun dan çalışma boyutuna emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ise, "Çocuk Hastanemizin bahçesinde bir alanımız vardı. Bu alana 620 tane ağaç dikeceğiz. Bu ağaçları da dikerken anlamlandıralım diye düşündük. Biliyorsunuz biz 1 Haziran 2018 yılında yeni kurulan bir hastaneyiz. O günden bugüne kadarda hizmetlerimiz günler geçtikçe artmaktadır. Eylül aynın başlarında başlayan doğumlarımız ile beraber burada bugüne kadar 124 tane doğum oldu. Bu 124 genç evladımız adına birer tane fidan dikeceğiz. Devamında palyatif servislerimizle bir fidan bir insan anlamında, orada hayatını kaybeden hastalarımız adına da birer fidan dikmeyi düşündük. Diyaliz servisimizde yeni vizyonumuz ile beraber onların alanlarını genişlettik, onlara sosyal anlamda çok etkinlik yaptık. Oradaki hastalarımızdan gelen istekler üzerine de, diyaliz hastalarımız adına da birer tane fidanı burada yakınlarıyla birlikte dikeceğiz. Toplum ruh sağlığı hastanemize bağlı kurumlar dan bir tanesi çok sabır gerektiren bir iş. Toplum ruh sağlığına ruhsal hastalıklar ile gelip 1-2 yıl orada tedavi gören hastalarımız var. Onların adına da birer tane fidan dikeceğiz. Anne dostu hastane, çocuk dostu hastane, yeni doğan dostu hastane olduğu gibi biz biraz daha personel dostu hastaneyiz, personelimiz ile kaynaştığımız için bu başarı artıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA