Kayseri Devlet Hastanesi personeli, maske üretimine başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kayseri Devlet Hastanesi personeli, maske üretimine başladı - Haber
Devlet Hastanesi, Kayseri

Kayseri Devlet Hastanesi personeli, maske üretimine başladı

Kayseri Devlet Hastanesi personeli, maske üretimine başladı Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Altıntop: "Üretimimizle elimizden geldiğince diğer hastanelere de yardımcı olacağız" Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kayseri...

19.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:56
Kayseri Devlet Hastanesi personeli, maske üretimine başladı

Kayseri Devlet Hastanesi personeli, maske üretimine başladı

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Altıntop:

"Üretimimizle elimizden geldiğince diğer hastanelere de yardımcı olacağız"

KAYSERİ - Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kayseri Devlet Hastanesi personeli maske üretimine başladı. Günde 4 bin maske üretiminin yapıldığı hastanede, personeller kendilerinin ve hastaların kullandığı maskeleri, hastanede kurdukları terzihanede üretiyor.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin korona virüse karşı maske yapmak için başlattığı çalışmalara Kayserili hayırseverler destek verdi. Hayırseverlerin bağışladığı kumaşları, atıl vaziyette olan odayı terzihaneye çeviren hastane personeli, günde 4 bin maske üretiyor. Üretilen maskeleri hem hastane çalışanları hem de hastalar kullanıyor.

Yaptıkları maskenin daha rahat kullanılabildiğini söyleyen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Altıntop, "Bilindiği üzere tüm dünyada görülen pandemiler nedeni ile gerek Sağlık Bakanlığımız, gerekse de İl Sağlık Müdürlüğümüz her türlü hazırlığı en üst düzeyde yapmaktalar. Bu amaçla biz de hastanemizde aynı şekilde çalışmalarımızı yaptık ve çalışıyoruz. Son birkaç gündür hastalıktan dolayı ülkemizde artan maske ihtiyacı nedeniyle de yine Sağlık Bakanlığımızdan bize her türlü destek verildi. Depolarımız bu konuda tam ancak çalışanlarımızdan bize bir talep geldi. Dediler ki hocam biz bu cerrahi maskeyi üretelim özelikle sahada kullanan hemşire ve doktor arkadaşların yüzlerine daha iyi olabilecek bir maske yapabilir miyiz diye düşündüler. Bunun için Kayseri'de biz araştırma yaparak, kumaşın üretildiği firma ile irtibata geçtik ve deneme numunelerini yaptığımızda, arkadaşlarımız çok memnun oldular" dedi.

Altıntop, maskelerin içerisindeki endikatörlerle sterilize edildiğini söyleyerek, "Cerrahi malzemeler normalde 3 kat olmuyor ve biz bunu 3 kat yaptık ve yüzü daha iyi kaplamasını sağladık. Kullandığımız kumaşların ışığı yansıtmaması gerekiyordu ve ayrıca gözlük kullananlarda buhar yapmasını engellemesi, yüzü tamamen tutması ve pütürsüz yüzey ile kullanan arkadaşlarda işlem sırasında rahatsız etmemesi gerekiyordu. Kullanılan lastiklerle de yüzü tamamen kapatarak da enfeksiyonlara karşı koruması gerekiyordu. Bu amaçla ürettiğimiz maskelerimizle yüzümüzü tamamen örtüyoruz. Bize burada virüsle ilgili ne yapıyorsunuz diye sık gelen bir soru var. Başhekim Yardımcılarımızdan Selma Karagöz hocamızın önderliğinde, biz sterilizasyon nasıl yaparız diye düşündük. Bu anlamda da insan sağlığına zararlı olmayacak bir teknikle sterilizasyonunu yaptık. İçerisine koyduğumuz endikatörlerle, bunların steril olup olmadığını test ettikten sonra bunları 25'erli paketler halinde sorumlularımıza veriyoruz" şeklinde konuştu.

Hayırseverlerin bağışladıkları kumaşlarla neredeyse sıfır maliyet ile üretim yaptıklarını ve ihtiyacı olan her yere yardımcı olacaklarını belirten Altıntop, "Sosyal medyada görülmesinden sonra gerek şehir içinden gerekse de diğer ilerden gelen talepler üzerine onlara standart yapma teknik ve yöntemlerimizi anlatarak, onların da kendi terzihanelerinde böyle yapmalarını sağlamış olduk. Şu anda yine önlük yapabilir miyiz, acaba cerrahi maske dışında bir şeyler yapabilir miyiz diye bir çalışmamız var. Bunu da yakında paylaşacağız. Maskenin hammaddesi ile ilgili Kayseri'de kumaş üreten firmalarımız var. Onlarla bağlantıya geçtik ve ilk deneme toplarını bize gönderdiler. Memnun kaldığımızı söyleyince hayırseverlerimizden kumaş bağışlayanlar oldu. Sonrasında bir hayırseverimiz dedi ki fabrikada bir 30 top daha var onları da gönderelim dediler. Bunun üzerine bir anda kendi ihtiyacımızdan fazla maskeye ulaşmış olduk. Piyasada 3 TL'ye kadar çıkmıştı maske fiyatı ve bakanlığımızdan da bize maskeler gelmişti ama burada maliyet neredeyse sıfır. Burada çalışan arkadaşlarımız gönüllü çalışıyorlar ve gece gündüz demeden 3 - 4 bin civarında maske üretebiliyorlar. Bizim de günlük ihtiyacımız 2 bin civarıydı, fazla olanları hastalarımıza müracaat ettikleri takdirde ücretsiz vereceğiz. Bunun dışında diğer illere ve ilçe hastanelerine de imkanımız oldukça destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maske üretimi yapan personel ise, "Başhekimimizin önderliğinde bu işe başladık. Maske dikebilir miyiz diye bize öneride bulundular ve biz de dikebileceğimizi söyledik. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ülkemize bu virüs nedeniyle nasıl faydalı olabiliriz, ne kadar yardımcı olabiliriz diye elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü çalışıyoruz ve idaremiz ne dersse ona göre hareket ediyoruz. Gece gündüz fark etmeden gönüllü olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

Kayseri Devlet Hastanesi personeli, maske üretimine başladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kayseri Devlet Hastanesi personeli, maske üretimine başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haber
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti Haber
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haber
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tom Hanks Sinan Akçıl Defne Samyeli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Metin Oktay Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Kayseri Devlet Hastanesi personeli, maske üretimine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:49:19. #1.14#
title