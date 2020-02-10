Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Develi kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
10.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:34
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Develi kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Erciyes bölgesindeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Develi ilçesi ile kent merkezi arasındaki kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA