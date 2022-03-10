Kayseri derbisine kar engeli

KAYSERİ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren iki Kayseri takımının Cumartesi günü oynayacağı mücadele, muhtemel kötü hava koşulları ve ulaşımda yaşanacak sorunlar nedeniyle bir hafta ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar nedeniyle, 11 - 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakalarını bir hafta kaydırdı. Bu karar sonrasında Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren iki Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Emar FK'nın Cumartesi günü oynaması gereken maçı da ertelendi.

Grup'ta Talasgücü Belediyespor 37 puan ile lider durumda bulunurken Kayseri Emar FK ise 35 puan ile ikinci sırada yer alıyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor