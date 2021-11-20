Kayseri derbisi Develi Belediyespor'un - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri derbisi Develi Belediyespor'un

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri derbisi Develi Belediyespor'un

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, ligin 7.haftasında evinde Melikgazi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, ligin 7.haftasında evinde Melikgazi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda Kayseri Derbisi'nde, Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor ligin 7. haftasında karşı karşıya geldiler. Develi Belediyespor, Melikgazi Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek derbiyi kazanan taraf oldu.

Salon: Develi Spor Salonu

Hakemler: Cihan Demir xx, Ömer Acıcı xx

Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xxx, Mert Tetik xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatin Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Aleksandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Oktay Tetik xxx, Çağatay Durmuş xxx

Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç x, Mustafa Sızlağ x, Mehmet Can Ağırbaş x, Burak Enes Aktürk x, Berke Tan x, Emincan Kocabaş x, Ömer Uygur x, Yusuf olgun x, Muhammed Balamir x, İsmajli Shkelqim x, Kurtuluş Can Gümüş x, Abdullah Belik x,

Setler

1.Set: 25-13

2.Set: 25-16

3.Set: 25-21 - KAYSERİ

Kayseri derbisi Develi Belediyespor'un

Kayseri derbisi Develi Belediyespor'un

Kayseri derbisi Develi Belediyespor'un

Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, ekonomideki gidişata isyan etti: İliklerime kadar hissediyorum

Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, ekonomideki gidişata isyan etti: İliklerime kadar hissediyorum

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title