Kayseri Denetimli Serbestlikten Yararlanan 7 Çocuğa Kayak Eğitimi

Kayseri'de denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 7 çocuğa 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi kapsamında kayak eğitimi verildi. Çocuklar, sertifikalarını törenle aldı.

Kentte çeşitli suçlardan yargılanan ve denetimli serbestlik hükümleri uygulanan yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 çocuğa, Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 hafta süreyle kayak eğitimi verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar, lisans ve sporcu kartlarını düzenlenen etkinlik ile aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da katıldı.

Etkinlikte konuşan Abdulkadir Akın, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da Denetimli Serbestlik Sistemi içerisinde suça sürüklenen çocuk veya yükümlü olarak sisteme dahil olabilmektedirler. Çocukların rehabilitasyonu ve tekrar suç işlemlerinin önlenmesi aşamasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan uzman personellerce çocukların risk ve ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri tespit edilerek çalışmalara yön verilmekte ve çeşitli eğitimler planlanmaktadır" dedi.

Hayatında ilk defa kayak yapan ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 16 yaşındaki A.E. de kayak eğitimine hevesli ve meraklı olduğunu ifade etti. A.E. "Hocalarımız bizlere hep yardımcı oldular. Hayatımda daha önce hiç kayak yapmamıştım. Kayseri'de yaşamama rağmen ilk defa kayak yapmayı burada öğrendim. Merakım vardı; ama imkanım yoktu. Hevesliyiz ve meraklıyız inşallah bundan sonra devamı gelecektir. Bize bu imkanı veren devletimize devlet büyüklerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA