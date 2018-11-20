Kayseri'den Suriyelilere Yardım

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesinden gönderilen 9 tır insani yardım malzemesi, Suriyelilere iletilmek üzere Kilis Müftülüğüne teslim edildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı yanındaki Kilis Müftülüğü Lojistik Merkezi'nde düzenlenen törenle yardım malzemelerini teslim alan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin yaptığı fedakarlıklarla destan yazdığını belirtti.

Düzenlenen kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar pek çok yardım geldi ama son olarak Kayseri ilimizden 9 tır yardım malzemesi ilimize ulaştı. Bu yardım malzemelerinin büyük bir kısmı yiyecek bir kısmı da giyecek maddelerinden oluşuyor. Kış şartlarının yaklaşması dolayısıyla giyecek maddelerine de ihtiyacımız var. Değişik illerden bu ihtiyaçların karşılanması noktasında olumlu katkılar sağlanıyor. Kilis İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Kilis İl Şubesi olarak hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz."

Öncüpınar Konaklama Merkezi yanında oluşturulan mutfakta, günlük 18 bin kişilik sıcak yemek üretildiğini ve bunların sınırın Suriye tarafına gönderildiğini anımsatan Şahin, ayrıca bölgeye yaklaşık 60 bin ekmek de yolladıklarını sözlerine ekledi.