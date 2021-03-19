Kayseri'den Suriye'ye 13 tır yardım malzemesi gönderildi
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Kayseri'den Suriye'ye 13 tır yardım malzemesi gönderildi

19.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:44
Kayseri'den Suriye'ye 13 tır yardım malzemesi gönderildi

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 12 tır un ve 1 tır patates gönderildi.

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 12 tır un ve 1 tır patates gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması için Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, her ay sınır ötesindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardım malzemeleri gönderdiklerini hatırlattı.

Bugün 13 tırı daha bölgeye yollayacaklarını belirten Güven şöyle konuştu:

"Bu çalışmaları Rabb'imizin rızasını gözeterek ve güvenlik güçlerimizin sınır ötesindeki terörden arındırdığı bölgelerde muhtaç durumda olan kardeşlerimize yardım etmek için yapıyoruz. Aynı zamanda bu yardımlar, bizim o bölgede terör devletinin kurulmasını engellemek için yapılan çalışmalardan biridir. Bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. Şunu da hatırlatmak istiyorum, il ve ilçe müftülükleri olarak Kayseri'mizde her gün yardımlar yapıyoruz. Bu yardımlar gizli kalsın istiyoruz."

Güven'in konuşmasının ardından dua edilip yardım tırları uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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