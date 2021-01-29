Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi

29.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:20
Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi

Kayseri'den, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim yollandı.

Kayseri'den, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim yollandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması amacıyla Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, her ay Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Son 4,5 yılda uğurladıkları tır sayısının, bugün gönderecekleriyle 662'ye ulaştığını anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Bu 5 tırımızda 240 bin liralık hem gıdamız hem de giyim malzemelerimiz var. İnşallah oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer yardım kuruluşlarımız bölgede 'iyilik konutları' yapıyor. Bizler de Diyanet Vakfı olarak bu çalışmaya destek verelim dedik. Bu kapsamda 3 hafta önce başlattığımız kampanyaya şu anda 200'ün üzerinde iyilik konutunun parası geldi. Daha da gelecek."

Duanın ardından yardımları taşıyan tırlar İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Seren Serengil Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Mesut Özil Okan Buruk Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kaza Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:36:39. #1.15#
title