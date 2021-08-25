Kayseri'den Sinop'a psikososyal destek

Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir psikolog ile sosyoloğun, selden etkilenen vatandaşlara destek olması amacıyla Sinop'a gönderildiği bildirildi.

Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir psikolog ile sosyoloğun, selden etkilenen vatandaşlara destek olması amacıyla Sinop'a gönderildiği bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından psikososyal destek vermek amacıyla iki uzman bölgeye uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, devletin nerede bir mağdur varsa orada tüm imkanlarıyla var olduğunu, yaşanan afetler ile ilgili olarak bütün kamu kurumlarının sahada üzerine düşen görevi yaptıklarını belirtti.

İl Müdürlüğü olarak daha önce de yangın bölgesi Manavgat'a psikososyal destek için uzmanlar gönderdiklerini anımsatan Özdemir, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her anda, zaman ve mekan gözetmeksizin yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin