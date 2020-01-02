: Kayseri'den Nijer'e küp şeker ihraç edildi

02.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:32

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan Nijer'e 240 ton şeker gönderildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'daki ülkelerin şeker ihtiyaçlarını daha çok Avrupa'dan karşıladıklarını bu nedenle küp şekerde Türkiye'nin tercih edilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Kayseri'den yola çıkarılan şekerin yaklaşık 40 günlük deniz ve bin kilometrelik kara yolculuğunun ardından Nijer'e ulaşacağını belirten Akay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu anda ihraç kayıtlı şeker yok, bu sadece Kayseri Şeker'de mevcut. Türkiye'de şeker ithalatının gündem oluşturduğu bugünlerde Kayseri Şeker'in böyle bir iş yapıyor olması aslında çok anlamlı ve değerli. Kayseri Şeker olarak Afrika'daki Nijer'e ilk kez küp şeker ihracatı yapmaya başladık. Nijer daha önce şeker ihtiyacını Avrupa ülkelerinden temin ediyormuş. Araştırmalarının sonucunda bizi keşfetmişler ve başarılı gördükleri Kayseri Şeker'e böyle bir teklifle geldiler. Arkadaşlarımız da onların istedikleri özellikte üretim yaparak ilk küp şeker ihracatımızı bu şekilde gerçekleştirmiş olduk."

Akay, bu alanda önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, "Toz şeker olarak bugüne kadar ihracat çok yapıldı ama küp şeker olarak ilk defa ihracat gerçekleştirilmiş oluyor. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalardan dolayı yurt dışında yakından takip edildiklerini belirten Akay, çeşitli yatırım ve iş birliği teklifleri de aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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