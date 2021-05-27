Kayseri'den milli takım seçmelerine büyük katılım

Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, 1-7 Haziran tarihleri arasında Kuşadası'nda yapılacak.

Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, 1-7 Haziran tarihleri arasında Kuşadası'nda yapılacak. Bu seçmelere Kayseri'den 47 sporcu, 10 antrenör ve 5 hakem katılacak.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ne katılacak olan Kayseri kafilesi son hazırlıklarını yapıyor. Kayseri'den bu önemli organizasyona 47 sporcu, 10 antrenör katılırken yine Kayseri Bölgesi'nden 5 hakem görev yapacak. Konu ile ilgili konuşan Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, kafilenin pandemi tedbirleri kapsamında PSR testleri yapıldıktan sonra yola çıkacağını söyledi. Ulu, "Kayserili Genç Muaythai Sporcularımıza başarılar diliyorum.

Şampiyonaya Katılacak olan Kayserili Hakemlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum, Gençlerimizi yetiştiren Değerli Antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılı sonuçlar ile ilimize döneceğine inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı