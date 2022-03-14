Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı Kayseri Tabip Odası tarafından özel ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinliğine eşi doktor Necmiye Büyükkılıç ile katıldı.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Tıbbiyeli Hikmet" temalı özel ödüller hazırladıklarını ve özel kişilere takdim edeceklerini belirtti.

Büyükkılıç ise konuşmasında Kayseri'nin sağlığın merkezi olduğunu ifade etti.

Kendisi de doktor olan Büyükkılıç, "Tüm meslektaşlarımın bayramını tebrik ediyorum, inşallah sağlıklı, huzurlu, hayırlı daha nice 14 Mart Tıp Bayramlarına diyor, saygılar sunuyorum. Programda bizleri de ödüle layık gören Kayseri Tabip Odası'na ve Başkanı Mehmet İlhan Şahin'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'a ödülünü Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin takdim etti.

Türk Sanat Müziği konseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonu'ndaki konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği ücretsiz konser, Mustafa Uyan şefliğinde müzikseverlerle buluştu.

Kocasinan'ın minik misafirleri

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şehit Hakan Bayram Anaokulu'nun minik öğrencilerini makamında misafir etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, öğrencilerin okul bahçesine eğlenebilecekleri ve oynayabilecekleri bir park talebini yerine getireceklerinin sözünü verdi.

Geleceğin teminatı çocukların daha iyi imkanlarda yetişmeleri için yapılması gereken ne var ise gayret gösterdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, çocuklarımızın mutlu yarınları içindir. Bizler biliyoruz ki daha iyi koşullarda yetişen çocuklarımız, daha iyi yarınlara ulaşacaktır. Bu doğrultuda yavrularımıza daha yaşanabilir Kayseri bırakabilmek için ilçemizin her bölgesinde ağırlıklı olarak yeşil alanlardan oluşan parklar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.