Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yaptırılan mahalle fırınları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kuruköprü, Cebir, Örencik, Kepez ve Çatakdere mahallelerinde hizmet vermeye başlayan 5 fırın aynı zamanda imecenin de canlanmasını sağlıyor.

Mahalle kadınlarının ortak kullanımına sunulan fırınlarda elektrik ve su başta olmak üzere ekmek yapımını kolaylaştırmak amacıyla birçok imkan sağlanıyor.

Çatakdere Mahallesi muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, belediyenin elektrik ve su başta olmak üzere gerekli tüm ihtiyaçları karşıladığını belirterek, fırınlardan istifade edildiğini anlattı.

Mahalle sakinlerinden Fatma Köseoğlu da komşularıyla bir araya gelerek ekmek yaptıklarını ve çok memnun olduklarını ifade etti.

Melikgazi'de sürücü adaylarına çorba ikramı

Kayseri'de sınava girecek sürücü adaylarına Melikgazi Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınoluk eğitim pistinde sınava girecek sürücü adaylarına çorba ikramı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşa her alanda hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Vatandaşların hizmetlerden memnun kaldığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sınava girecek olan sürücü adaylarımıza, hocalarımıza ve vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ettik. Bu tesisimiz nitelikli bir tesis olarak herkesin ihtiyacını gidermeye başladı. Tesiste bir de motor ehliyeti sınavına girecek adaylarımız için de bir bölüm yaptık. Bu güzel hizmetimizin hayırlı olmasını dilerim. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yatırım yapıyoruz."

KASKİ 2021 yılında 7 milyon 817 bin lira maliyetle su depoları ve kuyu binaları inşa etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılında kent genelinde 7 milyon 817 bin lira maliyet ile 23 su deposu ve kuyu binası imalatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, KASKİ'nin yaşamın en önemli temel kaynağı olan içme suyunun Kayseri halkına temiz, sağlıklı ve daha güvenilir ortamda ulaştırılması için yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, KASKİ tarafından içme suyunun uygun kalitede ve yeterli ölçüde dağıtımının sağlanması için merkez ve ilçelerde 2021 yılında 7 milyon 817 bin lira maliyet ile mevcut yapıların onarımının yanı sıra 10 su deposu ve 13 kuyu binası yapıldığını kaydetti.

Yapılan yatırımların içme suyu kalitesinin iyileşmesinde ve yeterli miktarda iletim sağlanmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları aktardı:

"KASKİ'miz Kayseri'ye temiz içme suyu temin etme çalışmalarının yanı sıra yeni su depoları ve kuyu binaları inşa ederek kaliteli ve yeterli miktarda içme suyuna erişimi kolaylaştırıyor. Hizmet verilen nüfusun her geçen gün artmasıyla böyle yapıların sayısını artırmak önemli hale geliyor. Yeni yapılan projelerle birlikte kentimiz genelinde su dağıtım deposu sayısı 716, su depolama kapasitesi ise 269 bin 700 metreküp oldu. İçme suyunun kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz."