Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK AŞ tarafından engelli vatandaşlar için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursu düzenleneceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kurs kayıtlarının başladığını, kursun uzaktan eğitimle gerçekleştirileceğini ve ücretsiz olarak tüm engellilerin yararlanabileceğini belirtti.

Beyazşehir'e iki yeni park

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışmaları sahada inceledi.

Koçkaya Caddesi'nin eksik kalan kısmını tamamlayarak, kesintisiz ulaşım hizmeti vereceklerini belirten Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sosyal hayatına renk katacak olan iki yeni park daha yapacaklarını kaydetti.

Mimarlar Odası TBMM'de

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er ve yönetim kurulu üyeleri, TBMM'ye gitti.

Yönetim, "Mimarlık Mesleği Sorunlarına Çözüm Önerileri" önergesini AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'a takdim etti.

Özellikle serbest çalışan mimarların sorunlarına karşı yönetmelik ve kanun maddeleri ile çözüm önerilerini içeren önerge, MHP Kayseri milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy'un da danışmanlarına verildi.

Büyükkılıç, mahalle sakinleriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi muhtarı Murat Külahcı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Keykubat Mahallesi Keykubat Camii'nde cuma namazını kılan Büyükkılıç, cami çıkışı cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyükkılıç vatandaşların cuma gününü ve yaklaşan Miraç Kandili'ni tebrik ederek, vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Keykubat Mahalle Muhtarlığı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, mahalle sakinleriyle sohbet etti.