Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaç" sloganı ile dernek binasında düzenlenen kampanyada ilk bağışı dernek başkanı ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak yaptı.

Bağış kampanyasına katılan tüm üyelere teşekkür İncetoprak, "Toplumun önemli sorunlarından biri olduğuna inandığımız kan bağışının yaygınlaşması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projeleri ile esnafımızın ve tüm vatandaşlarımızın hem bilinçlenmesini hem de yardımlaşma duygularının daha sıkı hale gelmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşlılar dolandırıcılara karşı bilgilendirildi

Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde kalan yaşlılar, dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde dolandırıcılığa karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yaşlıların dolandırıcılar için hedef kitle haline geldiğini belirten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların günden güne değişen ve günün şartlarına göre farklı dolandırıcılık taktikleri uyguladığını kaydetti.

Türk toplumunun devletine karşı saygısının dolandırıcılar tarafından suistimal edildiğini vurgulayan ekipler, yaşlılara, bankadan aradığını söyleyen, herhangi kurum veya kuruluş yetkililerinin isimlerini kullanan kişilere ve kişisel bilgileri talep eden çağrılara itibar etmemeleri, farklı taktiklerle eve girerek dolandırıcılık yapanlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kocasinan'da başarılı 100 öğrenci Erciyes tatili ile ödüllendirildi

Kocasinan Belediyesi, "Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor Projesi" kapsamında ilçe genelinde başarılı olan liseli öğrencileri, Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Erciyes AŞ ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 100 öğrenciden oluşan ilk kafile, Erciyes'te eğlendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geleceğin teminatı evlatlarımız, gençlerimiz, bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır. Bu vesileyle öğrenciler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, başarı oranının yükselmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biyotekstil keçe çim halı, peyzaj çalışmalarında kullanılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha önce Erciyes Dağı eteklerindeki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için uygulanan biyotekstil keçe çim halının şehir merkezindeki peyzaj çalışmalarında da kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, şehir merkezindeki alanların yeşillendirilmesi için biyotekstil keçe içinde bulunan çim tohumları kullanmaya başladı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Projemizi ilk olarak Erciyes Dağı eteklerinde uyguladık. Orada yapılan AR-GE çalışmalarının başarılı sonuçlar vermesinin ardından bu çalışmamızı şehir merkezinde hayata geçirdik. Aşık Veysel Bulvarı'na 4 bin 500 metrekare doğal tohum halısı olarak bilinen biyotekstil keçe halısı seriliyor. Yağış ve güneşe bağlı olarak 4 ile 10 hafta arasında çimlenme oluşacağını ön görüyoruz. Daha yeşil Kayseri için başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye de örnek olacak."

Başkan Büyükkılıç, uygulama sayesinde yüzde 40 su tasarrufu sağlandığını da ifade etti.