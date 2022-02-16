Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere Cimil Yaylası'nda düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, sprint ve bireysel yarışlarda 10 madalya kazandı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10-13 Şubat'ta gerçekleştirilen yarışmalara katılan HADAK sporcuları Rize'den 10 madalya ile döndü.

Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, HADAK sporcularının Rize'de düzenlenen TDF Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'ndan 10 madalya ile dönmelerinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Kayseri'ye 18 atık su arıtma tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından insan ve çevre sağlığını korumak için 54 milyon 573 bin lira değerinde 18 atık su arıtma tesisinin işletmeye alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 yıllarında toplam maliyeti 54 milyon 573 bin lira olan Bünyan, Sarız, Özvatan, Akkışla ilçe merkezi tesisleri ile Kocasinan Yemliha, Bünyan Akmescit, Tomarza Dadaloğlu, İncesu Tahirinli, Tomarza Akdere, Pınarbaşı Pazarören, Tomarza Avşarobası, Yeşilhisar Musahacılı, Yahyalı Çubuklu, Yahyalı Büyükçakır, Yeşilhisar (İçmece-Kayadibi-Kovalı-Kuşçu-Ovaçiftlik) Ortak, Bünyan Karakaya, Bünyan Yeni Süksün-Hazerşah ve Akkışla Gömürgen ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri işletmeye alındı.

Başkan Büyükkılıç, atık sulardan kaynaklanabilecek çevre sorunlarını bertaraf edecek 18 yeni tesis sayesinde Kayseri'nin geleceğini inşa ettiklerini aktardı.

Dev projeler ile kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararın önüne geçildiğini anlatan Büyükkılıç, "2020 yılında 8, 2021 yılında ise 10 yeni tesis kazandırdık. Yapılan yatırımlar hemşehrilerimize hayırlı olsun. İlçelerimizin tamamında çalışmalarımız her geçen gün artan tempo ile aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

"Şeffaf odada Başkanla baş başa" uygulaması devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'ne kurulan şeffaf odada vatandaşlarla görüşmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, beşinci haftası gerçekleşen uygulama, bu hafta da vatandaşın yoğun ilgisiyle devam etti.

Uygulama kapsamında sabahın ilk saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, yine çeşitli istek ve önerileri dinledi.

Kayseri'de eğitim gören Haitili bir öğrenci, Yalçın'ı ziyaret ederek kendisiyle Türkçe sohbet etti.

Sıcak ve samimi gerçekleşen sohbette zaman zaman gülümseten anlar da yaşandı.

Öte yandan 5 kırsal mahalle muhtarı Başkan Yalçın'a yaptıkları hizmetlerden dolayı çiçek takdim etti.