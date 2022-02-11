Kayseri'den kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu'da yatırım toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve ekibiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, AK Parti İncesu İlçe Başkanı Hamit Korkmaz, Cumhur İttifakı meclis üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü ve KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlara en çok pay ayıran 30 belediye içinde, büyükşehir bağlamında birinci sırada yer aldıklarını, 2022'de de mazeret üretmeden 16 ilçeyi bağırlarına basarak, kaynakları verimli kullanacaklarını belirtti.

İncesu Belediye Başkanı İlmek ise Başkan Büyükkılıç'ın her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, İncesu'da pazar yeri esnafını ziyaret edip hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Bünyan'dan Büyükkılıç'a teşekkür

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a billboard afişleri ile teşekkür etti.

Altun, ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan billboardlara astırdığı afişlerde, "Bize ve Bünyan'ımıza verdiği destekler için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Huzur Çınarı aile için hizmet veriyor

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, 2021 yılında bireysel ve çift danışmanlığı, öğrenci rehberliği, kurumsal seminerler gibi farklı alanlarda 18 bin 139 kişiye hizmet verirken, insana yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla çalışma yürüten merkez, normalleşmeyle birlikte toplu etkinliklerini seminer, grup rehberliği çerçevesinde yapıyor.

Kentte aile problemlerini asgari düzeye indirgemeyi amaçlayan eğitimler neticesinde bireysel ve çift görüşmelerine talepler de yüzde 46 arttı.

Aile danışmanları, yıl içerisinde 9 bin 709 görüşme yaparak, hizmet verdi.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların, üniversitelerin, medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı"na katıldı.