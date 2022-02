Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bir süre önce başlattığı esnaf buluşmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın, haftada iki gün farklı esnaf grupları ile bir araya gelerek hem sohbet ediyor hem de taleplerini dinliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, toplumun her kesimiyle hareket etmek amacında olduklarını belirtti.

Esnafın toplumun en önemli gruplarından birisi olduğunu anlatan Yalçın, "Bu tür yol gösterici hamlelerle yapacağımız çalışmaları daha hızlı, etkin ve verimli hale getiriyoruz. Bu vesile ile bize haftada iki gün kapılarını açan ve güler yüzle ağırlayan esnaf kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'ye KASKİ'den 45 milyon 353 bin liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Melikgazi ilçesine 45 milyon 353 bin lira değerinde altyapı yatırımı yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, dev yatırımlarla ilçenin daha sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Melikgazi ilçesinde 2021 yılında içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı imalatı, kuyu binası yapılması, sondaj kuyuları açılması gibi çeşitli hizmetler dahilinde 45 milyon 353 bin 276 lira yatırım yapıldığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri Büyükşehir Belediyemiz halkımızın tamamına kusursuz ve sürdürülebilir hizmet sunma yolunda emin adımlarla ilerlerken, belediyemize bağlı kurumlarımız da aynı özveri ile çalışıyor. KASKİ'miz gelecek nesiller için yaptığı dev yatırımlarla ve içme suyunun 7/24 kontrol altında tutulması ile kentimizin tamamında musluklardan memba kalitesinde su akan şehir olma ayrıcalığını sağlıyor."

Başkan Büyükkılıç Yunus Emre'yi anlatan tiyatro oyununu izledi

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda, en önemli tasavvuf ve halk şairlerinden Yunus Emre'yi anlatan tiyatro oyununu izledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tiyatro ekibi tarafından hazırlanan "Yunus Emre" adlı oyun, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda ücretsiz sahnelendi.

Tiyatro oyununu Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve tiyatroseverler izledi.

Büyükkılıç, oyunun sonunda sahneye çıkarak, ekibi tebrik etti.

Başkan Çolakbayrakdar ve AK Parti Milletvekili Yıldız'dan ailelere ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız iki aileyi evlerine giderek ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar ve Yıldız, Yeşil ile Mithatpaşa mahallelerinde iki ailenin evine ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yerilen Çolakbayrakdar, her fırsatta aile ziyaretlerini sürdürdüklerinin altını çizerek, "Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Yaptığımız hizmetlerle ilçe sakinlerinin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Hep dile getirdiğim gibi Kocasinan büyük bir aile ve bu aile her geçen gün daha mutlu ve daha huzurlu bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız da ev ziyaretlerine büyük önem ve değer verdiklerini anlatarak, her zaman vatandaşların daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat yaşamaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini hatırlattı.