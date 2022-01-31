Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi bir yetiştiricinin hayvanlarını telef olmaktan kurtardı.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Himmetdede Mahallesi'nde hayvancılık yapan Abdullah Özkan, kar yağışı ve tipiden ahır çatısı olumsuz etkilenince belediyeden yardım istedi.

Ekipler, portatif çadırı bölgeye ulaştırarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olmaktan kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hayvanların sahibi Özkan, devletin hayvancılığa verdiği teşvik ile kentteki evini satıp köye yerleştiğini ve 3 yıldır burada hayvancılıkla uğraştığını ifade etti.

Yoğun kar yağışının ardından yaşanan tipi nedeniyle ahırın bir kısmının çatısının çöktüğünü belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir ile Kocasinan belediyelerimize ulaştık. Büyükşehir Belediyemizin sağladığı destekle demir direklerle çatıyı güçlendirdik ama çatı iyice akmaya başladı ve üstündeki kar yükünü çekemez hale geldi. Bu olumsuzluk yüzünden bir danamızı da soğuktan kaybettik. Allah'tan çatı tamamen çökecekti ki imdadımıza Kocasinan Belediyesi yetişti. Belediyemizin gönderdiği çadıra 60 küçükbaş hayvanımızı yerleştirdik. 18 büyükbaş hayvanımızı da komşularımıza verdik, onlar bakıyor."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise vatandaşlara en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Talas'ta yürütülen faaliyetler, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nden takip ediliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yürütülen faaliyetleri Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'ndeki canlı kameralardan izledi.

Geçen yıl hizmet vermeye başlayan merkeze gelen Yalçın, burada yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ardından kırsal mahalle muhtarlarıyla telefonda görüşen Yalçın, son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kırsal ve merkez mahallelerde tüm yolların açık olduğunu belirten Yalçın, yağışlar sürdüğü müddetçe çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Hacılar'da kar mesaisi kesintisiz sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası 7/24 çalışarak tüm mahalle yollarını açtı.

İlçede hayatı kolaylaştırmak adına tüm hazırlıkların önceden yapıldığını belirten Özdoğan, vatandaşları uyararak, mecbur kalmadıkça yola çıkmamalarını istedi.