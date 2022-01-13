Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, alışveriş merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezini ziyaretinde üniversite öğrencileriyle karşılaşan Büyükkılıç, gençlerle sohbet etti.

Belediyelerinin, üniversite öğrencilerine çamaşırlarını ücretsiz yıkama imkanı sunduğunu anımsatan Büyükkılıç, öğrencilik döneminde böyle imkanlar bulunmadığını anlattı.

Ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti için memnuniyetlerini belirten öğrenciler, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, ziyarette esnafla da sohbet etti.

KASKİ'den Develi ilçesine yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Develi'ye 7 milyon 778 bin lira maliyetli altyapı yatırımı yapıldı.

KASKİ ekipleri tarafından ilçeye 5 milyon 839 bin 652 lira içme suyu ve 1 milyon 776 bin 250 lira kanalizasyon olmak üzere toplam 7 milyon 778 bin 742 lira yatırım gerçekleştirildi.

Yeni yatırımlarla birlikte ilçede mevcut altyapı daha sağlıklı ve modern hale kavuşurken, yatırımların devam edeceği kaydedildi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Talas ilçesini gezdi

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, ailesiyle birlikte Yaman Dede Konağı, Yaman Dede Cami, Ali Saip Paşa Sokağı ve Talas Sanat Galerisi gibi tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Gezdiği mekanlarla ilgili görüşlerini paylaşan Büyükelçi Ruch, "Talas ve Kayseri'nin turizm açısından çok büyük potansiyel teşkil ettiğini gördüm. Renovasyona ihtiyaç olan bazı noktalar da gördüm ama doğru yolda ilerleniyor. Turizm açısından bir dağın eteğinde olmak çok önemli bizim için. Onun için Kayseri'ye tekrar geleceğim ve kayak yapacağım." ifadelerini kullandı.

Enerji Tasarrufu Haftası

Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Süleyman Varol, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkede ve dünyada en önemli ihtiyacın enerji olduğunu belirtti.

Enerji kaynaklarının sınırlı ve gün geçtikçe harcanan maliyetin arttığına dikkat çeken Varol, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için, hem ailemizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabilmek için savurganlığı bir kenara bırakıp enerji tasarrufu konusunda bilinçli olmalı ve ona göre davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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