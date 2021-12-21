Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi'nde devam eden altyapı ve yol çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine görevlerinde kolaylık dileyen Büyükkılıç, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, günün koşullarına uygun daha modern ve konforlu ulaşım için çalıştıklarını ifade etti.

Muhtarlar buluşması Pınarbaşı'nda

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçede bir düğün salonundaki toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, KCETAŞ ve KASKİ yetkilileri, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Büyükkılıç, mahalle muhtarlarını tek tek dinleyip, 2022 yılında neler yapılacağı konusunda gayret göstereceklerini ifade etti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Uzunluoğlu da desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.