Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Akademi Tesislerinde eğitim alan kadınlar, hem üretiyor hem ev ekonomisine katkı sunuyorlar.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, akademi tesislerini ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursların, kadınların hayatındaki önemine dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Kurslar sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Hanımlarımız azimleri ve yorulmak bilmeyen elleri ile üretmeye, bilgi ve becerilerini artırmaya, ev ekonomilerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Ayrıca hanımlarımızın verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük." ifadelerini kullandı.

Kocasinan'dan yerli üretime destek

Yerli Malı Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptıkları hizmetlerle yerli ve milli üretime destek verdiklerini belirtti.

Bu hizmetlerden bahseden Çolakbayrakdar, "Çözüm merkezimizin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılmış olmasının ve yüzde 100 yerli üretim olan asfalt plenti gibi birbirinden önemli yatırımlarımızı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle tesislerimizde bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, yarın ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Talaslı çiftçilerden Başkan Yalçın'a övgü

Talas ilçesindeki çiftçiler, kendilerine sağlanan tohum desteğinden tarım makinalarına, mahallelerinde yapılan yol çalışmalarından sosyal tesislere kadar birçok hizmet ve yatırımdan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür plaketi takdim etti.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda Talaslı çiftçileri kabul eden Yalçın, kırsala sahip çıkmayanın şehri yönetemeyeceğini belirtti.

Kırsalda gerçekleştirilen projeleri anlatan Yalçın, bu projelerle yeni hizmet ve yatırımları Talas kırsalına ulaştıracaklarını kaydetti.

Koçcağız Mahallesi muhtarı Mehmet Kütük ise hizmetlerin farkında olduklarını ifade ederek Yalçın'a teşekkür etti.