Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları, Yıldızlar Bölge Müsabakaları'nda hem erkeklerde hem de bayanlarda şampiyon oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan masa tenisi erkek ve bayan takımları, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın elde edilen başarılar ve yetiştirdiği şampiyon sporcularla Türkiye'de adeta sporun merkezi konumuna geldiğini belirtti.

Belediye olarak diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında büyük başarılara imza attıklarını anlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pastırma kursunun ikincisi açılacak

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu'nu ikinci kez düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili derslerden oluşan kurs, yoğun ilgi nedeniyle yeniden açılacak.

Kursta, pastırmanın tarihsel süreci, doğranması, sunum tekniklerinin yanı sıra diksiyon, stres yönetimi ile dolu içerik kursiyerlere anlatılacak.

Pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan kursta şehrin tanıtımına da katkı sağlanması, aynı zamanda bu alanda kalifiye eleman ihtiyacına da karşılık verilmesi amaçlanıyor.

Kurs, 14 Aralık'ta başlayacak.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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