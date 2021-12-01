Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde 41 mahalle muhtarı ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak Yahyalı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yahyalı Otağı Meydan Kafe'nin açılışına katıldı.

Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde 41 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, talep, istek ve tavsiyelerini dinledi.

Muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, "Biz sizler için varız. Bütün sevdamız, bütün kaygımız, insanlara hizmet etmektir. Ekibimizle birlikte sizlere hizmet etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ideolojik değil, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. İnsanların hayırlısı hizmetkar olandır." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Büyükkılıç, Yahyalı Gençlik Merkezi'nde 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret ederek, miniklerle sohbet etti.

Memduh Büyükkılıç, daha sonra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte Hasan Efendi Caddesi'nden başlayan ve yapımı devam eden 3 caddede 6 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilen bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarını denetledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden yol yapım çalışmalarını denetledi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, bundan sonra yol yapım çalışmalarına, bisiklet yolu güzergahını da eklediklerini ifade etti.

Bundan sonra açacakları bütün yollarda bisiklet yollarının bulunması şartını hayata geçirdiklerini kaydeden Büyükkılıç, uygulama ile Kayseri'yi bisiklet kullananlar için vazgeçilmez şehir haline getireceklerini aktardı.

Başkan Büyükkılıç, minik şampiyonu tebrik etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonunun düzenlediği Tai Chi Şampiyonası minikler kategorisinde birinci olan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcusu 6 yaşındaki Mira Özaktı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Kulübü'nün en küçük sporcusu Özaktı, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından 28-30 Kasım tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen Tai Chi Şampiyonası Minikler Kategorisi'nde Türkiye şampiyonluğu derecesiyle Kayseri'nin gururu oldu.

Minik şampiyonu tebrik eden Büyükkılıç, "Spor AŞ'nin en küçük sporcusu olan Mira Özaktı, Tai Chi Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyayı kazandı. Aferin sana Mira kızımız, tebrikler." ifadesini kullandı.

Minik Mira, 13 Şubat 2020'de Antalya'da düzenlenen Türkiye Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Takımlar Sanda-Light Sanda Rui Shou ve Toulu Wushu Kungfu Şampiyonası'nda ve 4-6 Temmuz 2021 Türkiye Wushu Şampiyonası'nda yine Türkiye şampiyonu olmuştu.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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