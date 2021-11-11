Kayseri'den kısa kısa

TALAS, KAYSERİ (AA) - Erasmus Plus Ka204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklı Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen Avrupalı öğretmenler Talas'ın tarihi yapılarını gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği projesi kapsamında İspanya, Polonya ve Yunanistan'dan ilçeye gelen 15 eğitimci, Talas'ın doğal ve tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitimin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1994 yılından beri belediyeciyim. Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok iyi çalışıyoruz. Öğretmen olduğumdan şehrimizde eğitimde kimin neye ihtiyacı varsa beni bulur. Belediye olarak en iyi hizmetlerimiz okul, kütüphane. Tabi ki eğitim, olmazsa olmazımız. Kayseri'de de bir hayırseverlik geleneği var. Hali vakti yerinde olanlar okul, hastane, sağlık ocağı, kütüphane yaptırır. Biz de bu geleneği yaşatmak isteyenleri bularak hayırda yarıştırıyoruz."

İspanyol eğitimci Eugenlo Bermudez Braojo de geleneksek ve modern yapının bir arada olmasının ve bu kadar iyi korunmasının önemli olduğunu aktardı.

Kayseri'de engelsiz yaşam merkezine kayıtlar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğinde hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kayıtlar devam ediyor.

Projeyle engelli bireylerin bağımsız olmasını, kendi kendine yetebilmesini, üretmesini ve ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak amaçlanıyor.

Zihinsel, bedensel, işitme ve görme engelli bireylerin yansıra, öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluklar, dil ve konuşma güçlüğü destek programları ile engelli vatandaşların hizmetine hazır olan projede sınırlı kontenjandan faydalanmak için kayıt başvurusu devam ediyor.

Kayseri Spor AŞ kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı.

Kurslarda 11 tesiste, 11 branşta faaliyetler sürdürülüyor.

Spor AŞ vatandaşların spordan uzak kalmamaları için kış döneminde spor okul kayıtlarını başlattı.

1.Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları 8 Kasım'da başlarken, branş ve yaş aralıkları da yetişkin kursları için 16-65 yaş, jimnastik için 4-10 yaş, yüzme için 6-13 yaş ve buz pateni için 4-15 yaş olarak belirlendi. Futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk ve kick boks için de yaş aralığı 7-15 olarak düzenlendi.

7 Aralık 2021'de başlayacak Büyükşehir Spor AŞ'nin 1. Kış Dönemi Spor Okulları eğitimleri 9 Ocak 2022'de sona erecek.