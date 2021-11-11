Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 1111 çınar toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Küçükbürüngüz ve Turan Mahallesi yoluna 1111 çınar dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, özelikle fidan değil ağaç diktiklerini belirtti.

Vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını ve hızlı bir şekilde ilçenin yeşillenmesini istediklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ederek bir yılda 70 bin ağaç dikerek ilçeye 15-50 yaş arası büyük ağaçlar kazandırdık. Böylece Melikgazi'nin kısa zamanda yeşillenmesi sağlanarak zamandan tasarruf edildi. Belli bir program ve plan içerisinde doğru yere doğru ağaç çeşidini belirleyerek Turan ve Bürüngüz mahallelerimizde bugün 1111 ağaç diktik. El ele vererek ilçemizi daha yeşil bir Melikgazi haline getireceğiz. Bu yıl da ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek."

Kocasinan'da 1111 ağaç dikildi

Kocasinan Belediyesi tarafından 1111 ağaç toprakla buluşturuldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) üyeleri, vatandaşlar ve belediye personelleri ile ağaçlar dikildi.

Şeker Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, 5 yılda 500 bin ağaç sloganı ile yola çıktıklarını hatırlattı.

2021 yılında da belirlenen 100 bin ağacı toprakla buluşturma hedefine yıl sonuna kadar ulaşacaklarını belirten Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağacı toprakla buluşturduk. 2021 yılında da 100 bin ağaç hedefimize ulaşmak üzereyiz. İlçemizin değişik noktalarını, Kocasinanlı çocuklar ve değişik sosyal grupların katılımı ile daha yeşil bir Kocasinan için ağaçlandırdık. Yeni parklarımızı ağaçlandırırken eski parklarımızda da eksiklerimizi tamamladık. Amacımız; Kocasinan'ı daha yeşil hale getirmektir. Yapılan çalışmaların bereketli olmasını diliyor, Kocasinan ve Kayserimize şimdiden hayırlı olsun diyorum."

Talas Belediyesi esnafa ladin ağacı dağıttı

Talas Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2023 esnafa 2023 mavi ladin ağacı hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha yeşil bir Talas için çok büyük gayret gösterdiklerini aktardı.

Şimdiye kadar 110 bin ağaç diktiklerini vurgulayan Yalçın, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e ithafen 2023 adet mavi ladin ağacını esnaf kardeşlerimize hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Yahyalı, Hacılar ve Develi ilçelerinde de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

Haberi Kaydet