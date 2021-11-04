Kayseri'den kısa kısa

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde tamamlanan köprü ile yenilenen yolda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuruköprü Mahallesi'nde tamamlanan köprüyü ve yenilenen yolları denetleyen Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin ilgisi ile karşılaştı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bir hizmetimizin daha kazandırılması sonrası Kuruköprü'de bulunuyoruz. Bizi her zaman sıcak ilgisiyle karşılayan Kuruköprülü hemşehrilerimize minnet duyuyor, dualarımızın onlarla olduğunu buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hacılar'da kentsel dönüşümde 152 dairenin temeli atılıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etap 4 bloğun temelinin yarın atılacağını bildirdi.

Özdoğan, toplam 50 milyon liralık yatırım maliyeti olan projenin temel atma ve birinci etap 80 dairenin anahtar teslim törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katılacağını belirtti.

Tedavi edilen sokak köpeği "Bulut" doğal ortamına bırakıldı

Talas Belediyesi tarafından bakımı ve tedavisi tamamlanan "Bulut" isimli köpek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsündeki doğal ortamına bırakıldı.

Birkaç köpeğin saldırısına maruz kalan ve sosyal medyada gündem olan "Bulut"un Talas Pati Evi'nde tedavisi tamamlandı.

Köpek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Hayvan Hakları Derneği Başkanı Nilgün Uzel ve ERÜ Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Kutlay Gürbulak tarafından kampüs alanına bırakıldı.

KAYMEK'in sanat sergisine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'deki (KAYMEK) kursiyerlerin ürünlerinin sergilendiği "E-38 Sanat Sergisi"ne sanatseverler ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık giriş salonunda, kadın kursiyerlerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi, misafirler tarafından büyük beğeni görüyor.

Haberi Kaydet